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Почти 70 кг опасной молочной продукции изъяли из магазинов Нижегородской области

Всего из оборота сотрудники Роспотребнадзора изъяли 24 партии небезопасной продукции.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области с начала 2026 года изъяли почти 70 кг небезопасной молочной продукции. Всего за этот период специалисты проверили 2598 проб молока и другой «молочки» и выявили в них нарушения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Мониторинг продукции проводил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Так, по физико-химическим показателям качества — включая массовую долю жира, влаги и белка — проверили 776 проб. Из них 18 образцов (2,3%) не соответствовали установленным требованиям.

Еще 313 проб исследовали по показателям идентификации продукции, в том числе по жирно-кислотному составу и содержанию растительных стеринов. Нарушения выявили в 9 образцах (2,9%).

По микробиологическим показателям специалисты проверили 1298 проб молока и молочной продукции. Несоответствия обнаружили в 29 случаях (2,2%).

При этом все исследованные образцы соответствовали требованиям по санитарно-химическим и радиологическим показателям, а также по наличию генетически модифицированных организмов.

Всего из оборота изъяли 24 партии небезопасной продукции общим объемом 69,3 кг. По всем выявленным нарушениям специалисты приняли соответствующие меры.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 12 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области.

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