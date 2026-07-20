Почти 70 кг опасной молочной продукции изъяли из магазинов Нижегородской области

В Нижегородской области с начала 2026 года изъяли почти 70 кг небезопасной молочной продукции. Всего за этот период специалисты проверили 2598 проб молока и другой «молочки» и выявили в них нарушения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.