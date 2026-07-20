В Нижнем Новгороде названы победители регионального этапа «КАРДО»

В Нижнем Новгороде завершился региональный этап IX сезона Международной конкурс‑премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили организаторы. Соревнования прошли в Парке «Швейцария» и собрали около 600 участников и гостей из числа представителей уличных сообществ Нижегородской области. Победители получили право представлять регион на гранд‑финале проекта.
Состязания прошли по направлениям паркур, фриран, воркаут, хип‑хоп, брейкинг, скейтбординг, самокат, BMX и диджеинг. Участники показали мастерство, получили оценку экспертов и обменялись опытом; для зрителей также были подготовлены показательные выступления и фестивальная программа.
По итогам регионального отбора победителями стали:
Никита Руденко — воркаут; Артём Кононенко — паркур; Евгений Смирнов — фриран; Егор Лаврецкий — брейкинг; Мария Серова — хип‑хоп; Роман Рыжов — скейтбординг; Никита Шкалов — самокат; Михаил Овсянников — BMX; Дмитрий Хоанг — диджеинг.
Победители представят Нижегородскую область на гранд‑финале IX сезона «КАРДО», который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. Организаторы пообещали всестороннюю поддержку лауреатам: обучение, наставничество, развитие профессиональных навыков, денежные призы и возможность претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь. Гранты», а также информационную поддержку.
«КАРДО» позиционируется как международный проект для поиска и развития талантов в уличной культуре и спорте. По словам Михаила Гусева, директора по маркетингу и аналитике Президентской платформы, региональные отборы помогают выявлять сильнейших представителей сообществ и давать им платформу для участия в международном финале. Региональный этап в Нижегородской области был организован Движением Первых, Министерством молодежной политики региона, Межрегиональным движением «Здоровая Нация», общественной организацией «ЮГ ОФФБИТС» и Президентской платформой.
Победители также получат информационную и грантовую поддержку для реализации собственных проектов. Подробности о проекте и условиях участия доступны на официальном сайте «КАРДО» — kardoaward.com.