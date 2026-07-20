В Нижнем Новгороде названы победители регионального этапа «КАРДО»

«КАРДО» позиционируется как международный проект для поиска и развития талантов в уличной культуре и спорте. По словам Михаила Гусева, директора по маркетингу и аналитике Президентской платформы, региональные отборы помогают выявлять сильнейших представителей сообществ и давать им платформу для участия в международном финале. Региональный этап в Нижегородской области был организован Движением Первых, Министерством молодежной политики региона, Межрегиональным движением «Здоровая Нация», общественной организацией «ЮГ ОФФБИТС» и Президентской платформой.