США начали разработку дешевых ракеты-перехватчиков для Patriot

«Американским и союзным вооруженным силам нужны решения, которые будут проверены на практике и разумны с финансовой точки зрения», — заявил представитель корпорации Тим Кахилл.
Стоимость новой ракеты будет в два раза ниже самой современной на сегодняшний день противоракеты для Patriot — PAC-3 MSE. Сейчас одна такая единица обходится примерно в 4 миллиона долларов.
По информации западных СМИ, европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA также работает над созданием перехватчиков. Их главная цель — уничтожение роев беспилотников.