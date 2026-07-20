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США начали разработку дешевых ракеты-перехватчиков для Patriot

Американский оборонный гигант Lockheed Martin вместе с партнерами из США и Европы приступил к разработке новых ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Как сообщает Financial Times, их цена будет более чем вдвое ниже, чем у текущих моделей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Американским и союзным вооруженным силам нужны решения, которые будут проверены на практике и разумны с финансовой точки зрения», — заявил представитель корпорации Тим Кахилл.

Стоимость новой ракеты будет в два раза ниже самой современной на сегодняшний день противоракеты для Patriot — PAC-3 MSE. Сейчас одна такая единица обходится примерно в 4 миллиона долларов.

По информации западных СМИ, европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA также работает над созданием перехватчиков. Их главная цель — уничтожение роев беспилотников.

FT отмечает, что спрос на ракеты для ЗРК Patriot резко вырос после начала кризиса на Украине. Мировые арсеналы этих боеприпасов заметно опустели. Одновременно возникла острая необходимость в более доступной альтернативе: такие противоракеты нужны для перехвата дешевых БПЛА и других ракет.

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