В Хабаровске часть города получит воду досрочно

Сейчас в системе идёт заполнение трубопроводов теплоносителем и выравнивание рабочего давления. Вместе с тем на ряде участков ремонтные работы продолжаются: до 24 июля запланирован ремонт участков тепломагистралей крупного диаметра и отдельных фрагментов муниципальных сетей. Эти работы выполняют обслуживающие организации, поэтому на соответствующих улицах подача горячей воды будет возобновлена согласно ранее опубликованным плановым срокам.