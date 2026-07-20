Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске часть города получит воду досрочно

На Хабаровской ТЭЦ 3 завершили плановые работы по подготовке оборудования к зиме.

Источник: Комсомольская правда

На Хабаровской ТЭЦ 3 АО «ДГК» завершили плановые работы по подготовке оборудования к зиме — это позволило вернуть горячее водоснабжение части потребителей на 4 дня раньше изначально обозначенного срока. Специалисты отремонтировали запорную арматуру и задвижки, а также провели регламентное обслуживание трубопроводов, сообщает пресс-служба АО «ДГК». Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас в системе идёт заполнение трубопроводов теплоносителем и выравнивание рабочего давления. Вместе с тем на ряде участков ремонтные работы продолжаются: до 24 июля запланирован ремонт участков тепломагистралей крупного диаметра и отдельных фрагментов муниципальных сетей. Эти работы выполняют обслуживающие организации, поэтому на соответствующих улицах подача горячей воды будет возобновлена согласно ранее опубликованным плановым срокам.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru