Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в июне

Средний размер пенсии россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

Средний размер пенсии россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Максимальный размер пенсии в указанном месяце зафиксировали на Чукотке — 42 270 рублей. В тройку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль и Камчатский край — 37 662 рубля.

Четвертую и пятую строчку заняли Магаданская область с пенсией в 37 582 ₽ и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 ₽

Напомним, ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказалп красноярцам, как можно увеличить размер будущей пенсии с помощью корпоративных программ.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше