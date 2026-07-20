Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в июне

Средний размер пенсии россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
Максимальный размер пенсии в указанном месяце зафиксировали на Чукотке — 42 270 рублей. В тройку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль и Камчатский край — 37 662 рубля.
Четвертую и пятую строчку заняли Магаданская область с пенсией в 37 582 ₽ и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 ₽
Напомним, ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказалп красноярцам, как можно увеличить размер будущей пенсии с помощью корпоративных программ.
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