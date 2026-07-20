В Советске 17-летнего подростка отправили в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотиков

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»). Парня задержали и допросили в качестве подозреваемого. Советский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.