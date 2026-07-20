«Это праздник всех красноярцев»: РУСАЛ провел на Татышеве нейрофестиваль ко Дню металлурга

«Мы считаем, что в Красноярске, городе, который является столицей РУСАЛа, праздники должны проходить независимо от любых трудностей. День металлурга — это праздник всех красноярцев. Сегодня мы вновь увидели, что горожане готовы отмечать его вместе с нами. Мы с удовольствием дарим Красноярску такие события и делаем это с большой благодарностью его жителям», — сказала Елена Южакова.