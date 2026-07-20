«Это праздник всех красноярцев»: РУСАЛ провел на Татышеве нейрофестиваль ко Дню металлурга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 июля остров Татышев стал площадкой масштабного празднования Дня металлурга в Красноярске. Компания РУСАЛ подготовила для жителей и гостей города праздничную программу — РУСАЛ ФестивAL «Будущее здесь».
В этом году фестиваль посвятили технологиям и искусственному интеллекту. Со зрителями общалась цифровая соведущая. Выбор темы искусственного интеллекта связан с развитием современных технологий внутри компании. РУСАЛ — один из лидеров в сфере реального применения ИИ в промышленности, в том числе в экологических проектах Красноярского алюминиевого завода.
«Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни. При этом будущее придумывают люди. Нам хочется, чтобы оно было ярким, умным и интересным, таким же, как Красноярск», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова. Она также подчеркнула, что День металлурга давно стал общегородским событием:
«Мы считаем, что в Красноярске, городе, который является столицей РУСАЛа, праздники должны проходить независимо от любых трудностей. День металлурга — это праздник всех красноярцев. Сегодня мы вновь увидели, что горожане готовы отмечать его вместе с нами. Мы с удовольствием дарим Красноярску такие события и делаем это с большой благодарностью его жителям», — сказала Елена Южакова.
А сегодня, действительно, РУСАЛ переживает не лучшие времена: из-за санкций ушли традиционные покупатели, крепкий рубль не позволяет активно привлекать инвестиции. И, тем не менее, компания продолжает вкладываться в экологические и социальные программы — поддерживает медицину, образование, спорт, волонтерство и такие общегородские праздники, как прошел в субботу.
Сергей Гольцов, председатель Рабочего совета РУСАЛ Красноярск, зачитал поздравление от основателя компании Олега Дерипаска «Благодаря вам строятся университеты и школы, больницы и спортцентры, появляются самолеты, мосты и автомобили».
К поздравлениям присоединились депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле Александр Дроздов и депутат Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев.
«На моей памяти это самое масштабное празднование Дня металлурга. Первые большие программы компания проводила у Дворца культуры КрАЗа, затем праздник перешел на остров Татышев и стал событием для всего города. Такой фестиваль показывает молодежи, что металлургия — современная и перспективная профессия», — сказал депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле Александр Дроздов.
Для работников предприятий День металлурга остается семейным событием. Один из сотрудников РУСАЛа пришел на Татышев вместе с близкими. На производстве он работает уже 16 лет. Одним из главных результатов своего профессионального выбора мужчина считает возможность уверенно планировать будущее семьи.
«Профессия металлурга дает возможность обеспечивать семью и строить планы. Дети спрашивают, где я работаю, интересуются производством. Когда они приходят на такой праздник, то видят масштаб компании и начинают лучше понимать нашу работу», — рассказал сотрудник РУСАЛа.
Кульминацией стало выступление хедлайнеров — Gazan и Gayazovs Brothers. Поклонники приезжали за несколько часов до начала программы, чтобы занять места у сцены, приносили плакаты и подарки. Артисты ответили публике той же энергией, а после выступления поблагодарили Красноярск за теплый прием.
К финалу казалось, что на Татышеве собрался весь Красноярск. В центре большого городского праздника, подготовленного РУСАЛом, оставались металлурги — люди, чья работа формирует промышленную силу города и его будущее.