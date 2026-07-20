Мотоциклист скончался в больнице после ДТП под Нижним Новгородом

Инцидент зафиксирован около 20:45 рядом с домом № 4 на Автозаводском шоссе. За рулём мотоцикла «Хонда» находился 37‑летний мужчина — он был в шлеме, но не имел водительского удостоверения. В ходе движения мотоциклист утратил контроль над транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль марки «Киа».