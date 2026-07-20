Мотоциклист скончался в больнице после ДТП под Нижним Новгородом

В Дзержинске 19 июля случилось ДТП со смертельным исходом — жертвой аварии стал водитель мотоцикла. Информацию предоставили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Инцидент зафиксирован около 20:45 рядом с домом № 4 на Автозаводском шоссе. За рулём мотоцикла «Хонда» находился 37‑летний мужчина — он был в шлеме, но не имел водительского удостоверения. В ходе движения мотоциклист утратил контроль над транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль марки «Киа».
После столкновения пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики выявили у него ряд тяжёлых повреждений: сочетанную травму, травматический шок, а также открытую черепно‑мозговую травму. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм.
Ранее трехлетний ребенок пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Нижнем Новгороде.