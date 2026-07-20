В зданиях оздоровительного лагеря ШИЛИ планируют провести капремонт

Капитальный ремонт зданий оздоровительного лагеря ШИЛИ планируется проводить на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010053:59 площадью 48 066 кв.м. Речь идёт о здании клуба-столовой, учебного и спальных корпусов, котельной, гаража и овощехранилища. Подрядчику необходимо разработать дизайн-проект основных помещений лагеря. Предложенные архитектурные и объёмно-планировочные решения должны обеспечивать оптимальные условия для пребывания и проживания детей. Капитальный ремонт полов, стен, потолков и перегородок необходимо предусмотреть с учётом мероприятий по предупреждению проникновения и распространения грызунов и синантропных насекомых. Полы в помещениях планируют выполнить из водонепроницаемых материалов, легко очищаемых и допускающих частое мытьё, дезинфекцию и высокую износостойкость. Потолки и стены также должны обеспечивать легкодоступность для влажной уборки и дезинфекции.