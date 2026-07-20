В Щекино Тульской области отремонтировали дорогу по улице Революции

Дорогу по улице Революции в городе Щекино Тульской области привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Щекинского района.
Протяженность отремонтированного объекта — 0,8 км. В ходе работ там уложили новое асфальтовое покрытие, заменили бордюры, обустроили парковочные карманы, установили дорожные знаки и нанесли разметку.
В этом году в городе также запланирован ремонт дороги по улице Свободы. Там предусмотрены аналогичные работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.