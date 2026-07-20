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В Красноярском крае назначили двух новых заместителей министров

Председатель правительства региона Алексей Медведев назначил заместителей министрам транспорта и экологии.

Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев подписал распоряжения о назначении двух руководителей. Заместителем министра транспорта стал Евгений Якуба, заместителем министра экологии — начальником отдела государственного экологического надзора назначен Леонид Арламенков.

Евгений Константинович Якуба будет курировать направления, связанные с организацией пассажирских перевозок, разработкой отраслевой программы, реализацией проекта метротрамвая, а также развитием воздушного и водного транспорта. Ранее он занимал должность начальника отдела воздушного и водного транспорта в том же ведомстве.

Леонид Анатольевич Арламенков будет заниматься предупреждением, выявлением и пресечением нарушений экологического законодательства, надзором за соблюдением природоохранных норм, охраной атмосферного воздуха и правилами обращения с отходами.

Распоряжения вступили в силу со дня подписания.

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