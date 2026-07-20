В Красноярском крае назначили двух новых заместителей министров

Евгений Константинович Якуба будет курировать направления, связанные с организацией пассажирских перевозок, разработкой отраслевой программы, реализацией проекта метротрамвая, а также развитием воздушного и водного транспорта. Ранее он занимал должность начальника отдела воздушного и водного транспорта в том же ведомстве.