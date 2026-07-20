Организатор незаконной миграции в Калининграде получил 10,5 лет колонии и штраф 3,9 млн рублей

Калининграде. Следствие и суд установили, что с января 2022 года по март 2025 года фигуранты фиктивно заключали гражданско-правовые договоры с 23 иностранными гражданами за денежное вознаграждение.
Эти сведения передавали в миграционные органы, что позволяло иностранцам оформлять патенты или избегать их аннулирования, а органы учета теряли возможность контролировать соблюдение законодательства.
Организатор группы, ранее неоднократно судимый, приговорён к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 3,9 миллиона рублей. Остальные соучастники получили условные сроки от 4 до 5,5 лет и штрафы от 200 тысяч до 3,1 миллиона рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.