Фиктивные договоры с мигрантами: организатор схемы в Калининграде осуждён на 10,5 лет

Преступную деятельность выявило региональное УФСБ. Следствие собрало доказательства, и суд вынес приговор. Организатор, 53-летний мужчина, уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, получил 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 3,9 миллиона рублей. Остальные четверо участников группы осуждены на условные сроки — от 4 до 5,5 лет. Размер штрафов для них варьируется от 200 тысяч до 3,1 миллиона рублей в зависимости от степени участия. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.