Фиктивные договоры с мигрантами: организатор схемы в Калининграде осуждён на 10,5 лет

В Калининграде вынесен приговор по резонансному делу об организации незаконной миграции. Суд признал виновными пятерых жителей региона — трёх мужчин и двух женщин, которые в течение трёх лет фиктивно трудоустраивали иностранных граждан и ставили их на миграционный учёт, лишая государственные органы возможности контролировать соблюдение законодательства.
По версии следствия, с января 2022 по март 2025 года фигуранты действовали в составе организованной группы. Они находили иностранцев, готовых заплатить за возможность легализоваться, заключали с ними поддельные гражданско-правовые договоры и передавали данные в миграционные органы. На основании этих бумаг мигранты получали или продлевали патенты, хотя фактически никакой трудовой деятельности не вели. Всего в схеме участвовали 23 иностранных гражданина.
Преступную деятельность выявило региональное УФСБ. Следствие собрало доказательства, и суд вынес приговор. Организатор, 53-летний мужчина, уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, получил 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 3,9 миллиона рублей. Остальные четверо участников группы осуждены на условные сроки — от 4 до 5,5 лет. Размер штрафов для них варьируется от 200 тысяч до 3,1 миллиона рублей в зависимости от степени участия. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.