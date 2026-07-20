Около 18 тыс. сургутян за полгода прошли диспансеризацию в поликлинике № 2

Диспансеризацию в Сургутской городской клинической поликлинике № 2 за полгода прошли почти 18 тысяч местных жителей, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Такие обследования организуют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
На первом этапе диспансеризации у пациентов берут общий и биохимический анализы крови, измеряют внутриглазное и артериальное давление, осматривают кожу и слизистые оболочки, определяют индекс массы тела. Кроме того, им проводят электрокардиографию и пульсоксиметрию.
Также по показаниям пациентам доступны дополнительные обследования, в том числе флюорография, определение уровня простатспецифического антигена, маммография. Затем тех, кто нуждается в углубленной диагностике, направляют на второй этап диспансеризации или на консультацию к профильным специалистам.
«Главная цель диспансеризации — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности. К основным факторам риска их развития относятся повышенное артериальное давление, высокий уровень глюкозы и холестерина в крови, дислипидемия, курение, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточный вес и ожирение», — отметили в департаменте здравоохранения Югры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.