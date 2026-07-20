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Леонид Арламенков стал заместителем министра экологии Красноярского края

В правительстве края назначены новые заместители министров.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Красноярского края состоялись новые кадровые назначения. Распоряжения подписал первый заместитель губернатора Алексей Медведев.

В министерстве транспорта региона на должность заместителя министра назначили Евгения Якуба. Он будет курировать направления, связанные с организацией пассажирских перевозок, стройкой метротрамвая в Красноярске, а также развитием воздушного и водного транспорта.

Леонид Арламенков стал заместителем министра экологии — начальником отдела государственного экологического надзора. В зоне его ответственности — предупреждение и пресечение нарушений требований экологического законодательства.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин поздравил красноярский футбольный клуб «Тотем» с 20-летним юбилеем, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта.