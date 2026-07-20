ГАИ Красноярского края мигранта-нарушителя лишила права въезда в Россию

Госавтоинспекция в Канском округе мигранта из ближнего зарубежья за неоднократное нарушение правил дорожного движения на три года лишила права въезда в страну. 35-летний мужчина выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и был остановлен дорожными полицейскими. Проверка показала, что в сентябре 2022 года он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и на полтора года лишен прав за вождение в пьяном виде. Однако мигрант штраф не уплатил, права не сдал. Весной этого года, решив, что срок наказания прошел, снова сел за руль и пошел на нарушение. Как сообщают в Госавтоинспекции, на молодого человека составили административные протоколы за выезд на встречку и управление без прав. Недействительное водительское удостоверение изъяли. За неоднократное в течение трех лет нарушение иностранцем административного законодательства России его лишили права въезда на территорию страны на 3 года. Добавим, с начала года в Канском округе подобные решения приняты в отношении еще двух иностранных граждан.