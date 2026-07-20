Тамбовское правительство будет ежедневно публиковать реестр работающих АЗС

С 20 июля на всех АЗС Тамбовской области введен временный порядок реализации топлива по системе «чет-нечет»: право на заправку определяется днем месяца и первой цифрой государственного регистрационного знака автомобиля. В понедельник обслуживаются машины, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8. В то же время сохраняются ранее установленные лимиты — не более 30 л топлива на одно транспортное средство и запрет на отпуск в канистры.