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В Орловской области капитально отремонтируют Моховскую школу

Учащиеся смогут приступить к занятиям уже с 1 сентября.

Капитальный ремонт Моховской общеобразовательной школы в Орловской области близится к завершению, сообщили в администрации Покровского района. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Специалисты уже выполнили отделку внутренних помещений, смонтировали новые потолки и напольные покрытия. Также они модернизировали системы отопления и внутреннего водоснабжения, проложили электрокабели, установили современные системы пожарной сигнализации и охраны, привели в порядок входные группы. Учащиеся смогут приступить к занятиям в обновленной школе уже с 1 сентября.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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