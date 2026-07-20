В Орловской области капитально отремонтируют Моховскую школу

Капитальный ремонт Моховской общеобразовательной школы в Орловской области близится к завершению, сообщили в администрации Покровского района. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Специалисты уже выполнили отделку внутренних помещений, смонтировали новые потолки и напольные покрытия. Также они модернизировали системы отопления и внутреннего водоснабжения, проложили электрокабели, установили современные системы пожарной сигнализации и охраны, привели в порядок входные группы. Учащиеся смогут приступить к занятиям в обновленной школе уже с 1 сентября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.