В детском саду № 127 в Дзержинске обновили территорию

Заведующая Ольга Сафронова вместе с коллективом создаёт в учреждении атмосферу уюта и заботы. Недавно в саду провели капитальный ремонт пищеблока. Педагоги работают в тесном контакте с родителями — именно такой подход, по мнению главы города, даёт лучший результат. Михаил Клинков поблагодарил заведующую и весь коллектив за неравнодушие, высокий профессионализм и ту тёплую домашнюю атмосферу, которую они создают для маленьких дзержинцев.