В Ростове-на-Дону зарплаты ИИ-разработчиков выросли до 500 тысяч рублей

В целом по России число вакансий, предполагающих опыт работы с ИИ или навыки машинного обучения, за год увеличилось в 1,7 раза. Отмечается, что чаще всего подобные требования встречаются в объявлениях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, специалистов по маркетингу, аналитиков, контент-менеджеров, дизайнеров, а также product- и project-менеджеров.