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Власти Калининграда предлагают вместо парковки на площади Победы устраивать каток и ставить здесь ёлку

В горадминистрации ждут реакции жителей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на площади Победы между Советским проспектом и Гаражной, где сейчас расположена автомобильная парковка, городские власти предлагают размещать новогоднюю ёлку, ярмарку и каток. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Анисимов в эфире центра развития «ГорПросвет».

Чиновник отметил, что это не окончательное решение, а только идея. «Чтобы жители тоже подключились и нам подсказали, хороший ли это выбор, а может, что-то ещё, — объяснил Андрей Анисимов. — Первое — установка городской ели. Площадка могла бы быть освобождена от парковки и здесь размещена ёлка на Новый год. Вторая функция — устройство центральной городской ярмарки. Ёлка — она вообще-то дружит с такими вещами. Ярмарка — это и питание, и какие-то сувениры. И всё это хорошо увязывается с таким праздничным настроением. Кроме того, устройство здесь большого городского катка. Или установка каких-то временных аттракционов. В выходные эта парковка не так активно используется, таким образом, площадь приобрела бы больше функций».

В Калининграде часть улицы профессора Баранова у торгового центра «Кловер» предлагается сделать пешеходной.

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