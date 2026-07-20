Около 150 тыс. жителей Подмосковья прошли медосмотры в мобильных комплексах

Около 150 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов Московской области с начала 2026 года проверили свое здоровье в мобильных комплексах, такая возможность предоставляется при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего с января специалисты провели почти 5,9 тыс. выездов, сообщили в региональном минздраве.
Пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и другие исследования. График работы мобильных бригад формируют с учетом потребности населенного пункта. Найти его можно на сайтах медучреждений и в соцсетях. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.
«Для жителей удаленных районов Подмосковья организованы выезды мобильных комплексов. Специалисты во время таких выездов посещают населенные пункты, где пациенты могут проконсультироваться с врачами и пройти необходимую диагностику, не затрачивая время на поездку в поликлинику», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального министерства здравоохранения Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.