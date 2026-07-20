Около 150 тыс. жителей Подмосковья прошли медосмотры в мобильных комплексах

Пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и другие исследования. График работы мобильных бригад формируют с учетом потребности населенного пункта. Найти его можно на сайтах медучреждений и в соцсетях. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.