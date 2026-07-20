Готовы ко всему. Определены лучшие горноспасательные команды предприятий

Одним из главных испытаний стала работа в искусственно задымлённой зоне. Командам предстояло спуститься в шахту и провести разведку в руднике с терренкурами и манекенами, сориентироваться в сложной обстановке и оперативно спасти условно пострадавших. Не менее сложным оказался этап тушения пожара с использованием учебно‑тренировочных комплексов: участникам нужно было пройти многоуровневый лабиринт с имитацией завалов и работы водопроводной сети, найти и эвакуировать пострадавших, а затем потушить огонь на полосе препятствий.