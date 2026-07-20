Готовы ко всему. Определены лучшие горноспасательные команды предприятий

Горняки Усольского калийного комбината стали победителями соревнований горноспасательных команд.
На площадке предприятия в Пермском крае впервые прошли соревнования вспомогательных горноспасательных команд (ВГК). В состязаниях приняли участие 7 команд сотрудников горнорудных и угольных предприятий, каждая из которых продемонстрировала по-настоящему высокий уровень подготовки.
Четырёхдневная программа соревнований была максимально приближена к реальным условиям. На первом этапе участники показали свои знания и навыки в знании теоретической части: решали задачи по аварийным ситуациям, отрабатывали включение в респиратор на время, оказывали первую помощь на тренажёре, а также выполняли задания в виртуальной реальности.
Фото: ЕвроХим-УКК/ Пресс-служба.
Одним из главных испытаний стала работа в искусственно задымлённой зоне. Командам предстояло спуститься в шахту и провести разведку в руднике с терренкурами и манекенами, сориентироваться в сложной обстановке и оперативно спасти условно пострадавших. Не менее сложным оказался этап тушения пожара с использованием учебно‑тренировочных комплексов: участникам нужно было пройти многоуровневый лабиринт с имитацией завалов и работы водопроводной сети, найти и эвакуировать пострадавших, а затем потушить огонь на полосе препятствий.
Финальный день соревнований был посвящён физической подготовке и проверке слаженности действий. Команды соревновались в беге на время, перетягивании каната и горноспасательной эстафете «Здоровье». Участников ждали серьёзные испытания: преодоление перекладин, распиливание бревна, переброска груза и эвакуация пострадавшего.
По итогам четырёх дней напряжённой борьбы горноспасательная команда Усольского калийного комбината показала лучшую подготовку и заняла 1 место. Сотрудники предприятия также отличились и в личных зачётах: главный инженер рудника Александр Пшенников стал лучшим в номинации «Руководитель ликвидации аварии»; горный мастер Андрей Матвеев победил в номинации «Лучший командир отделения»; заместитель начальника подземного горного участка вентиляции горных выработок Дмитрий Опутин — «Лучший руководитель горноспасательных работ»; электромеханик Дмитрий Монахов занял 2‑е место в номинации «Лучший боец»; машинист горных выемочных машин 5 разряда Александр Гиниатуллин — 2‑е место в номинации «Лучший техник ВГК».
Среди сильнейших команд второе место в общекомандном зачёте заняли сотрудники ООО «ЕвроХим-ВолгаКалия», бронза соревнований досталась АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление «Талдинское-Западное».
«На усольской земле соревнования горноспасателей проходили впервые. Добровольные горноспасательные формирования — это люди, которые первыми приходят на помощь при чрезвычайных ситуациях. Те, кто первыми сталкивается с опасностью до прибытия профессиональных спасателей. Они обучены оказанию первой помощи и работе в экстремальных условиях. Вместе они представляют команду настоящих профессионалов, преданных своему делу и готовых в любой момент прийти на выручку. Высокий результат команды Усольского калийного комбината — это итог большой и системной работы, которая проводится с добровольцами», — отметил генеральный директор Усольского калийного комбината Дмитрий Токарев.
Соревнования вспомогательных горноспасательных команд подтвердили: готовность к чрезвычайным ситуациям — это не просто слова, а регулярные тренировки, слаженная работа и высокий профессионализм. Успех в такх состязаниях — яркий пример ответственного подхода к безопасности на производстве.