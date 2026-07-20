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Воронежский суд отменил право собственности на ресторан «Форт»

Прокуратура установила новые обстоятельства.

Воронежский областной суд отменил решение 2007 года о признании права собственности на ресторан «Форт» на улице Донбасской. Основанием для апелляции прокурора стали новые обстоятельства.

В феврале 2007 года Ленинский райсуд признал право собственности на самовольно возведённую постройку площадью 800,3 квадратного метра на площади Заставы.

Сейчас же прокуратура установила, что в период действия договора аренды земельного участка разрешение на строительство или реконструкцию данного объекта мэрия не выдавала, судебные экспертизы по инициативе сторон и суда не проводились.

По мнению прокурора, право собственности получено владельцем ресторана в результате незаконных действий сотрудников администрации Воронежа и управления государственного имущества областной администрации.

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