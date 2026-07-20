Врач Авдеев объяснил, почему мороженое и пиво опасно употреблять в жару

Даже алкоголь, особенно холодное пиво, может казаться освежающим, но на самом деле он расширяет сосуды, создавая обманчивое ощущение прохлады. Однако это также усиливает теплоотдачу и обезвоживает организм, что делает жару ещё более тяжёлой и вызывает чувство разбитости.