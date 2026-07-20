Врач Авдеев объяснил, почему мороженое и пиво опасно употреблять в жару

Лето — время, когда многие ищут способы охладиться. Однако некоторые привычные средства могут наоборот повышать температуру тела. Например, мороженое, несмотря на кажущуюся прохладу, стимулирует пищеварение и вызывает термогенез, что приводит к выработке тепла.
Как объяснил в разговоре с РИАМО врач Семён Авдеев, сахар в мороженом вызывает скачок уровня глюкозы, учащение сердцебиения и повышение температуры. Сладкие газированные напитки и соки действуют аналогично. Они кажутся холодными, но высокое содержание сахара заставляет тело работать интенсивнее, вызывая обезвоживание и усиливая чувство духоты.
Даже алкоголь, особенно холодное пиво, может казаться освежающим, но на самом деле он расширяет сосуды, создавая обманчивое ощущение прохлады. Однако это также усиливает теплоотдачу и обезвоживает организм, что делает жару ещё более тяжёлой и вызывает чувство разбитости.
Очень холодные напитки, такие как ледяная вода, не охлаждают, а усиливают внутреннее теплообразование, так как организм воспринимает их как угрозу переохлаждения.
Чтобы эффективно охладиться в жару, рекомендуется выбирать легкие и малосладкие напитки: воду, несладкий зелёный чай, воду с лимоном и мятой. Сочные овощи и фрукты с высоким содержанием воды, такие как огурец, арбуз и дыня, также помогают восполнить потерю жидкости и способствуют естественному охлаждению организма.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось об опасности употребления домашнего кваса в жару.