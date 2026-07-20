В Хабаровском около 120 семей переселят в 2026 году

Дома на улице Карла Маркса были построены в 1950—1960 е годы и сегодня признаны непригодными для проживания. Изначально расселение части объектов планировалось через механизм комплексного развития территорий, при котором застройщик самостоятельно обеспечивает переселение граждан. Но губернатор счёл недопустимым заставлять людей годами оставаться в аварийных условиях. В результате оставшиеся 14 домов по улице Карла Маркса включены в краевую адресную программу — это позволит переселить жильцов уже в текущем году.