В Тобольском многопрофильном техникуме откроют полигон для химотрасли

В состав полигона включат три специализированные зоны. Они предназначены для подготовки специалистов по электромонтажу, операторов-аппаратчиков нефтехимического производства и слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Помимо этого, действующие сотрудники предприятия «ЗапСибНефтехимом», совместно с которым реализуется проект полигона, тоже смогут обучаться на современной технике. Кроме того, на новой площадке будут проводить конкурсы профессионального мастерства.