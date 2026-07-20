В Тобольском многопрофильном техникуме откроют полигон для химотрасли

Специальный учебно-тренировочный полигон откроют в Тобольском многопрофильном техникуме в Тюменской области. Учреждение является участникам федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в ссузе.
С 1 сентября в техникуме стартует обучение в кластере среднего профессионального образования химической отрасли. Именно для этого откроют новый полигон. Там учащиеся смогут отрабатывать практические навыки на оборудовании, которое максимально приближено к производственному.
В состав полигона включат три специализированные зоны. Они предназначены для подготовки специалистов по электромонтажу, операторов-аппаратчиков нефтехимического производства и слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Помимо этого, действующие сотрудники предприятия «ЗапСибНефтехимом», совместно с которым реализуется проект полигона, тоже смогут обучаться на современной технике. Кроме того, на новой площадке будут проводить конкурсы профессионального мастерства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.