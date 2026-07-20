Магнитная катастрофа обрушится из космоса и «снесет крышу»

Метеозависимым волгоградцам придется нелегко в ближайшие дни — на регион надвигается пятибалльная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В среду, 22 июля 2026 года, в полночь магнитосфера Земли придет в возбужденное состояние — Кр-индекс повысится до четырех баллов. Такой показатель сохранится несколько часов, затем начнет расти.
В 15:00 22 июля на планету обрушится пятибалльная магнитная буря, которая не успокоится вплоть до 21:00. После этого Кр-индекс снизится на балл.
Эксперты отмечают, что магнитные возмущения сохранятся и на следующие сутки, 23 июля. Метеозависые могут почувствовать в это время недомогание и слабость, что вполне объяснимо традиционным воздействием магнитных бурь.
Ранее сообщалось о химобработке деревьев в Волжском.