Что известно о новом районе Зеленый Бор в Минске, где построят почти миллион «квадратов» жилья: где будет расположен, сроки строительства, проект, транспорт, инфраструктура

Что известно о новом районе Зеленый Бор в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Площадь территории под новый район, расположенная примерно в трех километрах от МКАД вдоль направления к Национальному аэропорту «Минск», составляет около 1,9 тысячи гектаров. Речь идет про бывший военный полигон неподалеку от Колодищей (подробнее — здесь).
Зеленый Бор станет полноценным районом города с собственной структурой и логикой развития. Район формируется практически с нуля — вместе с социальными объектами, улицами, местами для работы и отдыха.
Облик района будет формироваться вдоль будущей магистрали Минск — аэропорт. В частности, планируется размещение общественных и многофункциональных объектов, жилые комплексы.
Внутри нового районе намерены сформировать несколько планировочных зон, которые будут объединены системой улиц, зеленых локаций, общественных пространств. Основа застройки — кварталы с многоквартирными домами, рядом с которыми будут находится объекты инфраструктуры.
В районе построят четыре детских сада вместимостью более 1000 мест, школу на 1000 учащихся, станцию скорой медицинской помощи, поликлиники, больницу, объекты торговли и бытового обслуживания, спортивные и культурные объекты. Также будут созданы скверы, парки, бульвары рядом с жилыми кварталами.
При проектировании района продумали решение, связанные со снижением нагрузки на дороги. С белорусской столицей Зеленый Бор свяжут две новые дороги. Кроме того, в будущем возможно развитие и скоростного рельсового сообщения.
В жилых районах будут наземные парковки, многоуровневые гаражи, а в отдельных жилых комплексах — подземные паркинги.
Строительство нового района рассчитано на несколько этапов. Первый запланирован до 2030 года. За указанное время будут сформированы несколько жилых кварталов общей площадью около 952 тысячи квадратных метров жилья, которые рассчитаны на 36,5 тысячи жителей.
В дальнейшем район продолжит развиваться: проектная площадь многоквартирного жилья превысит 2,9 миллиона квадратных метров. Общая площадь всех объектов, включая общественную и производственную застройку, окажется более 4 миллионов квадратных метров.
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