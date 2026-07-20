Десять человек погибли и 66 ранены при обстрелах Черноземья за выходные

Самые серьезные последствия от атак ВСУ на выходных зафиксированы в Тамбовской области. Ночью 18 июля логистический комплекс Wildberries в Котовске подвергся массированной атаке БПЛА, из-за чего семь человек погибли и 25 пострадали. Трое раненых отпущены домой, остальные госпитализированы. Десять человек отправили на лечение в Москву, еще 12 остаются в больницах Тамбова и Котовска (один из них в тяжелом состоянии). На складе произошел пожар. Повреждены окна нескольких жилых домов в пригородном Тамбовском округе. В тот же день ВСУ атаковали логокомплекс WB в подмосковной Электростали, из-за чего один человек погиб и 50 пострадали. Совокупный ущерб двум объектам оценивается в 20−35,8 млрд руб.