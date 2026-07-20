Замену светофоров на площади Горького в Нижнем Новгороде оценили в 61 млн рублей

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия намерена изменить схему движения в районе площади Горького. В том числе участок улицы Маслякова между площадью и улице Ильинской хотят вновь сделать двусторонним. Кроме того, уже закрыто движение по части Малой Покровской вдоль здания УФСБ: проезд там есть, но установлен шлагбаум.