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Замену светофоров на площади Горького в Нижнем Новгороде оценили в 61 млн рублей

Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД) объявил три аукциона на модернизацию шести светофорных комплексов в районе площади Горького. Совокупная начальная стоимость контрактов оценена в 60,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД) объявил три аукциона на модернизацию шести светофорных комплексов в районе площади Горького. Совокупная начальная стоимость контрактов оценена в 60,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Первая закупка, за 26,62 млн руб., касается объектов в границах площади Горького и улицы Маслякова, а также в районе дома № 65 по улице Большой Покровской на площади Горького.

За 15,79 млн руб. требуется модернизировать светофоры на пересечении Большой и Малой Покровской, а также площади Горького и Большой Покровской в районе Дома связи.

За 18,15 млн руб. необходимо заменить светофоры на площади и улице Горького, а также на участке Похвалинский съезд — Маслякова — Обозная — Малая Ямская.

Плановый срок завершения работ — 30 октября.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия намерена изменить схему движения в районе площади Горького. В том числе участок улицы Маслякова между площадью и улице Ильинской хотят вновь сделать двусторонним. Кроме того, уже закрыто движение по части Малой Покровской вдоль здания УФСБ: проезд там есть, но установлен шлагбаум.

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