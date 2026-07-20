В Воронеже освятили новую часовню у онкологического центра

Выбор названия для часовни не был случайным. Икона «Всецарица» (в греческой традиции — «Пантанасса») издавна почитается как один из самых значимых образов Богородицы. К ней на протяжении столетий обращаются с молитвами об избавлении от раковых заболеваний. Верующие считают, что эта икона даёт надежду и укрепляет дух. Именно поэтому место для спокойной молитвы и духовной поддержки появилось именно здесь: в онкоцентре, где ежедневно идёт борьба за жизнь многих людей.