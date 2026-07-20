В Воронеже освятили новую часовню у онкологического центра

На территории Воронежского онкологического центра открылась часовня, освящённая в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Теперь она доступна для всех посетителей. Чин освящения провёл митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.
Выбор названия для часовни не был случайным. Икона «Всецарица» (в греческой традиции — «Пантанасса») издавна почитается как один из самых значимых образов Богородицы. К ней на протяжении столетий обращаются с молитвами об избавлении от раковых заболеваний. Верующие считают, что эта икона даёт надежду и укрепляет дух. Именно поэтому место для спокойной молитвы и духовной поддержки появилось именно здесь: в онкоцентре, где ежедневно идёт борьба за жизнь многих людей.
Строительство часовни началось в 2024 году, а в 2025-м были освящены крест и купола. Теперь сюда могут приходить все, кто нуждается в этом: пациенты, их близкие и сотрудники медицинского учреждения. Часовня находится во дворе между корпусами центра на улице Вайцеховского.
— Так сложилось, что крест часовни расположен на уровне операционных. Думаю, это не просто совпадение, хотя никто специально этого не планировал, — отметил Иван Петрович Мошуров, бывший главный врач центра, ныне ректор ВГМУ имени Н. Н. Бурденко и депутат Воронежской областной Думы.
Руслан Иванович Мошуров, главный врач Воронежского онкоцентра, поблагодарил владыку за проведённую службу и выразил надежду, что часовня станет опорой для пациентов и их родственников в борьбе за выздоровление. Он пожелал, чтобы у каждого хватило сил пройти путь к исцелению и вернуться к полноценной жизни.
Часовня будет работать ежедневно с 6:00 до 21:00. По пятницам в 15:00 здесь будут проводить молебны.