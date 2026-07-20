«Уже вывезли 34 вагона мусора»: в Солонцах продолжают бороться со стихийными свалками

В Солонцовском сельсовете Красноярского края продолжают бороться со стихийными свалками. С начала года там провели четыре крупные уборки территорий, во время которых очищали сразу несколько проблемных участков.
Всего за это время вывезли около 1900 кубометров мусора, или почти 2280 тонн. По объему это сравнимо с 34 полностью загруженными железнодорожными вагонами. Очередная масштабная уборка прошла на улицах Луговой и Новостроек. Параллельно нарушителей привлекают к ответственности.
С начала года за нарушение правил благоустройства составили около 140 административных протоколов. Общая сумма штрафов уже превысила 600 тыс. рублей. Наказывают как жителей, так и организации.
В администрации отмечают, что стихийные свалки часто появляются из-за самих жителей. Бывает, что один контейнер переполнен, а соседний остается пустым, но мусор все равно оставляют рядом с площадкой. Отдельная проблема — садовые товарищества. На территории сельсовета около 80 СНТ, из них 15 находятся рядом с Солонцами. При этом только часть товариществ оборудовала свои контейнерные площадки и заключила договоры на вывоз отходов.
До конца третьего квартала в поселке планируют построить 34 новые контейнерные площадки по требованиям СанПиН. На некоторых установят камеры с искусственным интеллектом, которые будут фиксировать нарушения.
Жителям напоминают: штраф за нарушение правил благоустройства для граждан составляет от 1,5 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — от 10 до 20 тыс. рублей, для организаций — от 50 до 100 тыс. рублей. За повторные нарушения суммы увеличиваются.