«Уже вывезли 34 вагона мусора»: в Солонцах продолжают бороться со стихийными свалками

В администрации отмечают, что стихийные свалки часто появляются из-за самих жителей. Бывает, что один контейнер переполнен, а соседний остается пустым, но мусор все равно оставляют рядом с площадкой. Отдельная проблема — садовые товарищества. На территории сельсовета около 80 СНТ, из них 15 находятся рядом с Солонцами. При этом только часть товариществ оборудовала свои контейнерные площадки и заключила договоры на вывоз отходов.