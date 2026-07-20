«Карту адаптивного спорта» запустили в Нижегородской области

В разделе «Карта возможностей» можно найти сведения о госорганизациях, которые бесплатно предоставляют в свободные часы свои тренировочные площади людям с инвалидностью. Еще в двух разделах будут публиковать материалы с соревнований и истории нижегородских параспортсменов.