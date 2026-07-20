«Карту адаптивного спорта» запустили в Нижегородской области

Информационный портал «Карта адаптивного спорта» начал работу в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Сервис создан для того, чтобы сделать занятия спортом максимально доступными для нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья. Это соответствует задачам госпрограммы «Спорт России».
На портале будет предоставлена информация о доступных возможностях в сфере адаптивного спорта в регионе. Пользователи смогут найти контакты спортивных организаций и оставить заявку на запись. Сейчас в каталоге представлено 35 учреждений, где есть адаптивные секции.
В разделе «Карта возможностей» можно найти сведения о госорганизациях, которые бесплатно предоставляют в свободные часы свои тренировочные площади людям с инвалидностью. Еще в двух разделах будут публиковать материалы с соревнований и истории нижегородских параспортсменов.
В ближайшее время на сайте появится календарь соревнований по адаптивным видам спорта, раздел «Спорт для СВОих» и библиотека домашних видеотренировок.
«Внедрение технологий искусственного интеллекта делает этот сервис инструментом личной свободы: он снимает барьеры, дает людям с инвалидностью возможность самостоятельно выбирать, планировать свои тренировки и быть независимыми в принятии решений — от поиска секции до записи на занятия», — отметил министр спорта Дмитрий Кабайло.
Напомним, тренеры смогут получить 1 млн рублей при трудоустройстве в нижегородских селах.