Жители Ростовской области в октябре примут участие в спортивном диктанте

Проект направлен на популяризацию знаний о физкультуре, спорте, истории Олимпийских игр и здоровом образе жизни. Впервые акцию провели в 2025 году, тогда свои знания проверили более 250 тысяч жителей страны, в том числе 16 тысяч человек из Ростовской области. По числу участников донской регион стал вторым, уступив лидерство Республике Башкортостан.