Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей

Ранее сообщалось, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям — в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.