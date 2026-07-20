Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей

«Выделить из резервного фонда Совета министров РК… бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма, на приобретение дизель-генераторов и прочего оборудования для обеспечения работы тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до городов Феодосии и Керчи в составе насосных станций №№ 1, 1А, 2… в сумме 99 801 614,58 рубля», — говорится в тексте документа.
Речь идет об участках от Просторненского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов подземных вод до сбросной камеры в районе села Владиславовка Кировского района и до водопроводных очистных сооружений Феодосии.
Средства выделят Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Отчитаться об использовании средств комитет должен до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложили на вице-премьера — министра финансов Крыма Ирину Кивико.
Ранее сообщалось, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям — в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.
Заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из Днепра. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются.
До этого министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел — проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.