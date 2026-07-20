Автомобиль с девушкой внутри съехал в озеро под Красноярском

Как сообщили в региональном Следственном комитете, машина стояла на уклоне. Из-за неисправности стояночного тормоза автомобиль был оставлен на передаче, однако в какой-то момент двигатель запустился, после чего машина покатилась и съехала в озеро. Девушка, находившаяся в салоне, не смогла выбраться и погибла.