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Автомобиль с девушкой внутри съехал в озеро под Красноярском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следователи проводят проверку по факту гибели 23-летней девушки, которая утонула в озере Песчанка в Емельяновском районе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следователи проводят проверку по факту гибели 23-летней девушки, которая утонула в озере Песчанка в Емельяновском районе.

По предварительным данным, компания из шести человек отдыхала на берегу озера. В ночь с 19 на 20 июля девушка легла спать в припаркованный автомобиль, пока ее друзья оставались у костра.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, машина стояла на уклоне. Из-за неисправности стояночного тормоза автомобиль был оставлен на передаче, однако в какой-то момент двигатель запустился, после чего машина покатилась и съехала в озеро. Девушка, находившаяся в салоне, не смогла выбраться и погибла.

Спасатели обследовали дно водоема и обнаружили автомобиль на глубине около четырех метров. После двух водолазных спусков тело погибшей подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Машину так же подняли.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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