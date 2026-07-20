Заместителем начальника воронежского главка МВД назначен Андрей Догонов

Андрей Догонов родился в 1975 году в Краснодаре. Окончил Краснодарский юридический институт МВД России, является кандидатом юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1993-м. Более двадцати лет работал в следственных, оперативных и профильных подразделениях Краснодара. С ноября 2023-го возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, после чего был переведен на руководящую должность в Воронежскую область.