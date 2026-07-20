Андрей Кропоткин наградил волонтёров на фестивале добровольчества

«На площадке собрались люди разных возрастов и профессий, которые помогают пожилым, семьям в трудной жизненной ситуации, участникам СВО и их близким. Добровольцы также занимаются экологическими проектами, работают с детьми и заботятся о животных», — перечислил Кропоткин.