Стартовал прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

Прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» стартовал 20 июля. Награда отмечает жителей за значительный вклад в добровольческую деятельность, героические поступки, а также за развитие донорства, сообщили в правительстве РФ.
«Благородные традиции милосердия, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа. Это слова Президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня уже почти 10 миллионов добровольцев объединились в единое движение на платформе “Добро.РФ”. И с каждым днем эта цифра растет. Работе по вовлечению молодых людей в добровольческую и общественную деятельность уделяется особое внимание в рамках национального проекта “Молодёжь и дети”. А нагрудный знак “Доброволец России” — это символ признания тем, кто отдает свой самый ценный ресурс — время. Его соискатели — главная движущая сила волонтерства, люди, вдохновляющие окружающих на созидательный труд. Приглашаю подавать заявки и желаю успехов!» — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На получение нагрудного знака «Доброволец России» могут претендовать волонтеры, которые внесли значительный вклад в добровольческую деятельность в России и заработали не менее 500 волонтерских часов на «Добро.РФ» за последние 3 года, люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности, доноры с большим опытом донаций, а также граждане, содействующие развитию донорства костного мозга или стволовых клеток. Документы принимаются до 19 августа включительно по ссылке.
«Интерес россиян к добровольчеству продолжает расти. К волонтерскому сообществу присоединяются разные категории граждан: подростки, студенты, предприниматели, старшее поколение. Добровольцы помогают людям в трудных жизненных ситуациях, работают в зонах ЧС, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляются в гуманитарные миссии в Донбасс и в Новороссию. Награда “Доброволец России” — это возможность поблагодарить на государственном уровне людей, которые по зову сердца совершают добрые дела, проявляя милосердие и неравнодушие, формируют культуру созидательного труда среди детей и молодежи и подтверждают свою социальную активность в жизни гражданского общества через конкретные действия», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.