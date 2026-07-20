Стартовал прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

«Благородные традиции милосердия, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа. Это слова Президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня уже почти 10 миллионов добровольцев объединились в единое движение на платформе “Добро.РФ”. И с каждым днем эта цифра растет. Работе по вовлечению молодых людей в добровольческую и общественную деятельность уделяется особое внимание в рамках национального проекта “Молодёжь и дети”. А нагрудный знак “Доброволец России” — это символ признания тем, кто отдает свой самый ценный ресурс — время. Его соискатели — главная движущая сила волонтерства, люди, вдохновляющие окружающих на созидательный труд. Приглашаю подавать заявки и желаю успехов!» — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.