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Красноярская мобильная поликлиника оказала 12,5 тысячи медуслуг жителям отдаленных территорий

Мобильная поликлиника Красноярской краевой больницы за первое полугодие совершила 113 выездов в 13 муниципальных округов края.

Мобильная поликлиника Красноярской краевой больницы за первое полугодие совершила 113 выездов в 13 муниципальных округов края. За это время жители отдаленных населенных пунктов получили 12,5 тыс. медицинских услуг, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Выездные бригады помогают пациентам пройти обследования и получить консультации врачей без поездки в Красноярск. За полгода специалисты провели 3,5 тыс. консультаций узких врачей и 7,6 тыс. диагностических исследований. В состав мобильной поликлиники входят кардиомобиль, маммограф и флюорограф. Такая работа особенно важна для жителей сел и небольших поселков, которым сложно добираться до крупных больниц.

Врачи отмечают, что выезды помогают находить серьезные заболевания на ранних стадиях. Так, кардиолог за полгода принял более тысячи пациентов. У 46 человек впервые выявили пороки сердца. Невролог обнаружил патологии у 122 пациентов, у 12 из них диагностировали критический стеноз сонных артерий.

«В Курагинском округе к нам пришел 46-летний мужчина с жалобой на одышку. Других симптомов не было. Мы провели эхокардиографию и выявили порок сердца. Пациента оперативно направили к кардиохирургу, сделали операцию. Сейчас он жив и здоров. Таких случаев, когда диагностика в мобильном комплексе спасает жизнь, очень много», — рассказал заведующий передвижным консультативно-диагностическим центром «Мобильная поликлиника» Андрей Мельгунов.

Чтобы попасть на консультацию к узкому специалисту, жителям нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление. Флюорографию и маммографию можно пройти без направления.

Работа мобильной поликлиники организована в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».