Красноярская мобильная поликлиника оказала 12,5 тысячи медуслуг жителям отдаленных территорий

«В Курагинском округе к нам пришел 46-летний мужчина с жалобой на одышку. Других симптомов не было. Мы провели эхокардиографию и выявили порок сердца. Пациента оперативно направили к кардиохирургу, сделали операцию. Сейчас он жив и здоров. Таких случаев, когда диагностика в мобильном комплексе спасает жизнь, очень много», — рассказал заведующий передвижным консультативно-диагностическим центром «Мобильная поликлиника» Андрей Мельгунов.