Стало известно, кто из водителей может заправляться вне очереди

Без очереди залить в бак положенные 40 литров разрешено горожанам с I и II группами инвалидности, уточняют на портале «Объясняем.РФ». Волгоградец с официально подтвержденными проблемами со здоровьем может сидеть на пассажирском кресле, но при этом все равно должен присутствовать на заправке.