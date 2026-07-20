В Прикамье на городские газоны вышли роботы-мульчеры

В семействе роботов-коммунальщиков несколько моделей. Самая тяжелая, массой 360 килограммов, хорошо справляется с зачисткой заброшенных заросших территорий: она создана в том числе для борьбы с опасным борщевиком Сосновского, сок которого может причинить химические ожоги. Умный помощник способен быстро расчистить густые заросли и измельчить растения прямо на месте. Управлять машиной оператор может с расстояния 200 метров: будь заросли борщевика, ядовитый сок растений не долетит до человека.