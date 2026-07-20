В Прикамье на городские газоны вышли роботы-мульчеры

В Кунгуре Пермского края на помощь коммунальщикам пришли гусеничные роботы-мульчеры на дистанционном управлении. Каждый из них за одну смену заменяет несколько работников с ручным инструментом.
В семействе роботов-коммунальщиков несколько моделей. Самая тяжелая, массой 360 килограммов, хорошо справляется с зачисткой заброшенных заросших территорий: она создана в том числе для борьбы с опасным борщевиком Сосновского, сок которого может причинить химические ожоги. Умный помощник способен быстро расчистить густые заросли и измельчить растения прямо на месте. Управлять машиной оператор может с расстояния 200 метров: будь заросли борщевика, ядовитый сок растений не долетит до человека.
Более маневренный и легкий робот косит траву в парках и на разделительных полосах. Кроме того, он может работать на крутых склонах с уклоном до 45 градусов.
Есть в арсенале коммунальных служб Кунгура и модульная платформа с бензиновым двигателем мощностью 15 лошадиных сил, которая может заменить несколько видов техники. С насадкой-мульчером машина превращается в косилку травы вдоль дорог и тротуаров, а с навесной щеткой способна выметать песок, пыль и листву с пешеходных зон.
По словам главы Чусовского муниципального округа Сергея Белова, один оператор с умной техникой за смену может выполнить такой же объем работы, как бригада из 15−20 человек с ручным инструментом. При этом использование новой техники снижает издержки на ГСМ и логистику.