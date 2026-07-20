На госпаблики Самарской области в MAX (МАКС) подписано почти полмиллиона жителей

Наибольшей популярностью пользуется канал губернатора Вячеслава Федорищева: аудитория канала — свыше 188 тыс. жителей. На канал Правительства Самарской области подписано свыше 4 тысяч человек. Высокий интерес также вызывают каналы учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта. Все больше жителей пользуются региональными чат-ботами в национальном мессенджере, которые делают процесс получения госуслуг доступнее. Так, в регионе, например, уже действуют чат-боты: «Госуслуги Самарской области», «Самара — работа для СВОих», «Карта жителя Самарской области», «СТОП наркотики», «Навигатор поддержки студентов», «МФЦ Самарской области».