В Нижнем Новгороде открыли платформу Юдинцева для электричек Заволжского направления

20 июля 2026 года на Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде открылся новый остановочный пункт Юдинцева. Платформа расположена в Канавинском районе у посёлка Юдинцева, рядом с улицей Кузбасская и Московским шоссе; оттуда будут останавливаться пригородные электропоезда Заволжского направления. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.