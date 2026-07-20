В Нижнем Новгороде открыли платформу Юдинцева для электричек Заволжского направления

20 июля 2026 года на Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде открылся новый остановочный пункт Юдинцева. Платформа расположена в Канавинском районе у посёлка Юдинцева, рядом с улицей Кузбасская и Московским шоссе; оттуда будут останавливаться пригородные электропоезда Заволжского направления. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Остановки по расписанию совершают поезда:
№ 6247 (Правдинск — Нижний Новгород) — в 07:45; № 6414 (Нижний Новгород — Заволжье) — в 16:24; № 6258 (Нижний Новгород — Правдинск) — в 17:27.
По словам начальника Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергея Дорофеевского, платформа возведена по просьбам жителей и работников района. Остановочный пункт находится на пересечении важных транспортных артерий, что даёт пассажирам удобную возможность пересадок на городской транспорт и упрощает доступ к разным частям города.
Юдинцева входит в зону Первой Сормовской линии «Городской электрички» — участка от Нижегородского вокзала до станции Дубравная, пользующегося большой популярностью у горожан. При оплате проезда транспортной картой «Ситикард» действует пересадочный тариф «электронный кошелёк 60 и 90 минут», позволяющий совершать пересадки между железнодорожными остановками и остановками общественного транспорта в пределах выбранного интервала времени.
Ранее сообщалось, что дополнительная остановка для электрички Ковров-1 — Владимир вводится в июле.