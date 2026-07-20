В Советске 17-летнего подростка арестовали за попытку сбыта 43 граммов наркотиков через закладки

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Советска. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Преступление выявило и задокументировало МО МВД России «Советский».
По версии следствия, в июле 2026 года подросток через интернет-мессенджер вступил в сговор с другими лицами и приобрёл наркотическое средство массой 42,97 грамма для оборудования тайников-закладок. Однако его действия пресекли сотрудники полиции, наркотик изъяли. Подозреваемого задержали и допросили. Советский городской суд заключил его под стражу до 15 сентября 2026 года. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и другие участники преступления.
Следственное управление СК России по Калининградской области предупреждает: участие в незаконном обороте наркотиков грозит лишением свободы до 20 лет. Родителям и законным представителям рекомендуется контролировать досуг детей и сообщать о подозрительных предложениях в полицию.