В Советске 17-летнего подростка арестовали за попытку сбыта 43 граммов наркотиков через закладки

По версии следствия, в июле 2026 года подросток через интернет-мессенджер вступил в сговор с другими лицами и приобрёл наркотическое средство массой 42,97 грамма для оборудования тайников-закладок. Однако его действия пресекли сотрудники полиции, наркотик изъяли. Подозреваемого задержали и допросили. Советский городской суд заключил его под стражу до 15 сентября 2026 года. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и другие участники преступления.