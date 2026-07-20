«АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Красноярске

Красноярская транспортная прокуратура проверила жалобы пассажиров авиакомпании «АЗУР эйр». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В марте 2026 года рейс из вьетнамского Фукуока в Казань задержали на 14 часов, но людям не предоставили гостиницу. В апреле рейс из Пхукета в Красноярск задержали на 18 часов — пассажиров не накормили горячим питанием.
Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав потребителей. Прокуратура также внесла представление об устранении нарушений. Компания пообещала больше не допускать таких ситуаций.
Транспортная прокуратура напоминает: при задержке рейса более чем на 8 часов авиакомпания обязана предоставить пассажирам еду, напитки, гостиницу и транспорт.
Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы.