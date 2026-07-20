Курение ослабляет действие лекарств, предупредила фармэксперт

«Компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарственным средством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствием этого является изменение концентрации лекарства в органе-мишени и крови, а соответственно, и оказанного им эффекта», — сказала Милованова «Газете.Ru».