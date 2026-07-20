Курение ослабляет действие лекарств, предупредила фармэксперт

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взаимодействие компонентов табачного дыма с лекарствами ослабляет их действие и повышает риск побочных эффектов, предупредила фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.
«Компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарственным средством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствием этого является изменение концентрации лекарства в органе-мишени и крови, а соответственно, и оказанного им эффекта», — сказала Милованова «Газете.Ru».
По словам эксперта, никотин стимулирует выброс адреналина, что повышает давление, пульс и уровень глюкозы, а это напрямую влияет на действие многих препаратов. Кроме того, компоненты табачного дыма могут усиливать побочное или токсическое действие препаратов, пояснила Милованова.
У курящих снижается эффективность лекарств от диабета — инсулина и метформина — повышение глюкозы может ослаблять их гипогликемическое действие и ухудшать течение диабета, подчеркнула специалист.
Она также добавила, что препараты для сердца у курящих действуют менее продолжительно, что повышает риск гипертонического криза.
Некоторые антидепрессанты и антипсихотики теряют до половины своей эффективности, из-за чего могут вернуться симптомы депрессии или шизофрении, отметила Милованова.
Средства от астмы и ХОБЛ у курящих выводятся из организма вдвое быстрее — их эффект длится четыре — пять часов вместо обычных 6−12, добавила фармэксперт.
«Обычно врач изменяет дозировку лекарства для курящих, но на самом деле проще и безопаснее просто бросить курить», — заключила Милованова.