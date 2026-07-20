В Калининграде ученые БФУ имени Канта предложили производить топливо из микроводорослей

Вместе с тем, как полагает ученый, говорить о полной замене нефтехимического дизельного топлива на биодизель пока рано. «Во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания пока предлагается лишь частичная замена, когда биодизель смешивают в определенном процентном соотношении с дизельным топливом, полученным из нефти. Кроме того, в России, да и во всем мире сохраняется проблема крупномасштабного культивирования микроводорослей», — уточнила она.