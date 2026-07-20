В Красноярске не допустили ввоз зараженных манго, винограда и яблок

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю предотвратили ввоз в Красноярск партии зараженных вредителями манго, винограда и яблок. При проверке 1,65 тонны манго и винограда из Китая на складе временного хранения «Агротерминал-Таможня» был выявлен червец Комстока. Кроме того, партия яблок весом 5 тонн оказалась зараженной персиковой плодожоркой. Факты заражения подтверждены экспертизой специалистов Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». В целях предотвращения угрозы распространения карантинного объекта, вся зараженная вредителями продукция была подвергнута обработке разрешенными к применению препаратами, безопасными для человека. Предпринимателю, ввозившему зараженную продукцию, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.